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Kraliçeyi dize getirdi

Kraliçeyi dize getirdi
Hayatlarını birleştirdikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan ile eski bir oyuncu olan , dün gece bir müzikal gösteri izlemeye gitti. Judith &Charles'ın imzasını taşıyan siyah renkli smokin elbise giyen Meghan'ın bu tercihi ise tam anlamıyla olay oldu. Yasak olduğu halde diz üstü etek giyen ve çorap giymeyen Meghan'ın bu tercihi "Kraliçe'yi bir kez daha dize getirdi" şeklinde yorumlandı.



Prens Harry ile evlenip İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelen giden Amerikalı oyuncu Meghan Markle, bu kez mini eteğiyle gündem oldu. Meghan Markle'ın bu kıyafeti "Kraliçe'ye meydan okumak" şeklinde yorumlandı.



'in yeni geline vereceği tepki çok merak ediliyor.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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