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Putin düğüne gitmesin!

Putin düğüne gitmesin!
'da bazı muhalefet milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğününe davet eden Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'i istifaya çağırdı. Almanya Başbakanı ile görüşecek olan Putin'in, 'e geçmeden önce Avusturya'nın Styria bölgesindeki bir üzüm bağında düzenlenecek törene katılacağı bildirilmişti. Bazı muhalefet milletvekilleri, Putin'in ülkeye resmi değil özel bir davetle geleceğini belirterek Kneissl ile işadamı Wolfgang Meilinger'in düğününde lideri için alınacak güvenlik önlemlerinin vergi mükelleflerine ek yük getireceğini söyledi.
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