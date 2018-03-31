'Küs'ova
6 üst düzey FETÖ’cünün Kosova’dan paketlenmesinin ardından Başbakan Ramuş Haradinay çok kızdı. Operasyondan haberinin olmadığını gerekçe göstererek İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nı görevden aldı
KOSOVA BAŞBAKANI RAMUŞ HARADİNAY
HEPSİ KRİTİK GÖREVLERDEYDİ
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi'yi görevden aldı. Haradinay, operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söylemişti. Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edilen şüphelilerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek örgüt elebaşının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.
ADLİ TIP RAPORCUSU OSMAN
Ayrıca, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/ PDY'nin Balkanlar'daki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu öğrenildi. Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı. Kosova televizyonları, "son dakika" diyerek istihbarat görevlilerinin FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.
1) Kosova televizyonları dün iki araç arasında yaşanan takip ve devamında bir araçtaki kişilerin zorla kaçırılma görüntülerini yayınladı.
2) İddialara göre Türk yetkililer içinde FETÖ'cülerin olduğu aracı durdurdu. Ardından araçtan indirdikleri FETÖ'cüleri kendi arabalarına bindirdi.
3) Olay süresince bir anda etrafa kalabalık toplansa da Türk yetkililer, FETÖ'cüleri araca bindirerek uzaklaştı.
Osman Karakaya
Mustafa Erdem
Hasan H. Günakan
Kahraman Demirez
Yusuf Karabina
Cihan Özkan
KOSOVA İÇİN TEHDİTLERDİ
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik, Meclis Genel Kurul oturumunda, gelişmeleri değerlendirdi. Şinik "FET Ö terör örgütü Kosova sorumlularına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmalar, Kosova ve Türkiye kurumları arasında yapılan ortaklaşa bir çalışmadır. Bu kişiler sadece Türkiye'yi değil, Kosova'yı da uzun vadede tehdit edebilecek örgüt üyeleridir" diye konuştu.
Etiketler: FETÖ , Kosova , Osman Karakaya , Mustafa Erdem , Kahraman Demirez , İstanbul , Türkiye
- 31 Mart 2018, Cumartesi
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