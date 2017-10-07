Emlak kraliçesi

İngiltere'de yaşyan Nicole Bremner (39), başarılı bir bankacıydı. 3 çocuk annesi, işini bırakıp, gayrimenkul sektörüne el attı. Nicole Bremner, yatırım amaçlı ilk mülkünü 2012 yılında Londra'dan 1.1 milyon pounda satın aldı. Bu evin içini yenileyen genç girişimci, daha sonra aynı mülkü tam 1.9 milyon pounda sattı.
ZENGİNLİK SIRLARI
Yatırım için ev alan ve aldığı evlerin içini yeniledikten sonra daha pahalıya satan Nicole Bremner, kısa sürede parayla oynadı. 5 yılda 120 milyon pound (570 milyon lira) değerinde 400 gayrimenkulün sahibi olmayı başardı. 5 yılda milyoner olan genç kadın, emlakçılıkta elde ettiği başarısının sırrını 8 maddede anlattı: "Küçük projelerle başlayın. Yaratıcı olun. Bütçe yapın. Ortak bulun. Arkadaşlarınızla konuşun. Müteahhitinizle birlikte çalışın. Riskleri yönetin. Plan yapın ve uygulayın."
ZENGİNLİK SIRLARI
Yatırım için ev alan ve aldığı evlerin içini yeniledikten sonra daha pahalıya satan Nicole Bremner, kısa sürede parayla oynadı. 5 yılda 120 milyon pound (570 milyon lira) değerinde 400 gayrimenkulün sahibi olmayı başardı. 5 yılda milyoner olan genç kadın, emlakçılıkta elde ettiği başarısının sırrını 8 maddede anlattı: "Küçük projelerle başlayın. Yaratıcı olun. Bütçe yapın. Ortak bulun. Arkadaşlarınızla konuşun. Müteahhitinizle birlikte çalışın. Riskleri yönetin. Plan yapın ve uygulayın."
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sir Rotshild aylesi destegi.
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