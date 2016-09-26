Mermilere gülen yiğit

15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainler halka ateş açtığı sıralarda yerde yatan bir vatandaş cep telefonunundan yayın yapıyor.
Üzerinden mermiler geçen kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek: "Bize üzüntü keder yok. Reis merak etme benim gibi milyonlar var arkanda Allah'ın izniyle. Durmak yok yola devam" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.