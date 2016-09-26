Mermilere gülen yiğit 24 Eylül 2016, Cumartesi

15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainler halka ateş açtığı sıralarda yerde yatan bir vatandaş cep telefonunundan yayın yapıyor.

Üzerinden mermiler geçen kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek: "Bize üzüntü keder yok. Reis merak etme benim gibi milyonlar var arkanda Allah'ın izniyle. Durmak yok yola devam" diyor.