Kansere bıçak

MAMOGRAFİDEKİ RADYASYON MEME KANSERİNE YOL AÇAR
Mamografi meme kanserinin erken tanısı için meme muayenesi ile birlikte gereklidir. Mamografide verilen radyasyon dozu çok küçüktür. Uygun dozda ve uygun aralıklarla yapılan mamografideki radyasyonun sağladığı yarar zarara oranla daha fazladır.
AİLEMDE KANSER YOK, BENDE MEME KANSERİ OLMAZ
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Meme kanseri olan 10 kadından 8'inde ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur. Bu nedenle ailede olmaması meme kanseri gelişmesini engellemez. Aile öyküsü olanlarda ise risk yüksektir, o kişilerin yakın takibi gereklidir. Standart riski olan kadınlar için 40 yaşından itibaren düzenli doktor kontrolleri önemlidir.
EMZİRİYORUM, KANSER GELİŞMEZ
Emzirme tek başına koruyucu değildir. Bazen emzirirken enfeksiyon ya da süt kanallarının tıkanmasıyla memede değişiklikler gelişir ki bunlar kanserle ilgili değildir. Sert, büyüyen kitlelere karşı dikkatli olmalı.
RİSKİ AZALTAMAM
Yaş ilerledikçe risk artar. Genler ve aile öykümüzü değiştiremeyiz. Ama riskimizi azaltmak için ideal kiloda olmak, düzenli spor yapmak, alkolü sınırlamak ve sağlıklı beslenmek önemli.
BİR MEMEDE KANSER VARSA İKİ MEMENİN DE ALINMASI GEREKİR
Yıllar içinde her iki memenin de ameliyatını isteyen kadın sayısı artmıştır. Ancak bu durum her hasta için gerekli değildir ve sağ kalımı artırmaz. Diğer memede kanser gelişme oranı çok düşüktür. Yakın takip ile erken tanı mümkün olması nedeniyle her hastaya bu ameliyat önerilmez. Ancak genetik yatkınlığı olan kişilerde koruyucu olarak iki memenin de alınması seçeneklerden biridir.
MEME KANSERİ YALNIZCA KADINLARDA OLUR
Kadınlarda sık olur ama nadiren erkeklerde de görülür. Meme dokusu az olması nedeniyle erkeklerde daha kolay saptanır. Eğer memede veya koltuk altında sertlik ya da şişlik hissederse bir erkek doktora başvurmalıdır.
KORUYUCU GIDALARA DİKKAT!
Yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve çilek: Bu meyveler meme, deri, mesane, akciğer ve boğaz kanserine karşı koruyucudur.
Brokoli: Meme kanserini önleyici sebzeler arasında en etkilisidir.
D vitamini: Süt ve süt ürünleri menopoz döneminde hem meme kanseri riskini azaltır hem de ihtiyacınız olan kalsiyumu size verir.
Nar: Antioksidan açısından çok zengin olan nar, meme kanserinden başka kalın bağırsak ve akciğer kanserine karşı da koruma sağlar.
Zerdeçal: İçeriğindeki maddeler, meme kanserini önleyici özelliktedir.
Kefir: Tümör oluşumunu engeller, da var olanın ilerlemesini azaltır.
Zeytinyağı: İçeriğindeki oleik asit, meme kanserinden korur.
Üzüm kabuğu ve çekirdeği: Kabuğundaki resveratro ve çekirdeğindeki polifenoller, antioksidan açısından çok zengindir.
Kırmızı turp: Meme ve akciğer kanserine karşı koruma etkisi vardır.
Domates: İçeriğindeki likopen, kanser düşmanıdır.
Sarımsak: Her gün 1-2 diş sarımsak tüketmek, meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Yoğurt: Her gün bir kase yoğurt tüketerek kanser riskini azaltırsınız.
Balık: Alabalık, ton balığı, somon ve uskumrudaki Omega-3 kansere karşı koruyor.
KANSERE BIÇAK DEĞERSE YAYILIR
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, biyopsi (iğne) veya cerrahi müdahale durumunda yaygın olan bu inanışın doğru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Er, şöyle konuştu: "Kanserin tanısı için biyopsi gereklidir ve biyopsi yayılımı hızlandırmaz. İleri evrede saptanması bu yanlış algıya neden olmaktadır. Hastalık yaygın değilse çıkarılması gerekir. Kanser cerrahisi prensipleri ile yapılan ameliyat hastalığın yayılmasına neden olmaz. Mitlerin asıl nedeni korkudur. Korkuyu gidermek bilgilenmek ile mümkündür."
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