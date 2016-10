Kansere bıçak

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanserlerinin başında meme kanseri geliyor. Süt kanalları ve süt bezleri gibi meme dokusundan kaynaklanan meme kanseri artık genç yaşlarda da karşımıza çıkıyor.meme kanserine yönelik farkındalığın, erken tanı şansını artırdığını belirterek "Mitler ya da doğru bilinen yanlışlar tanıyı geciktiriyor. O nedenle doğru bilgiye sahip olmak değerlidir" diyor. Prof. Dr. Özlem Er , meme kanserinde doğru sanılan yanlışları şöyle anlatıyor...Mamografi meme kanserinin erken tanısı için meme muayenesi ile birlikte gereklidir. Mamografide verilen radyasyon dozu çok küçüktür. Uygun dozda ve uygun aralıklarla yapılan mamografideki radyasyonun sağladığı yarar zarara oranla daha fazladır.Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Meme kanseri olan 10 kadından 8'inde ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur. Bu nedenle ailede olmaması meme kanseri gelişmesini engellemez. Aile öyküsü olanlarda ise risk yüksektir, o kişilerin yakın takibi gereklidir. Standart riski olan kadınlar için 40 yaşından itibaren düzenli doktor kontrolleri önemlidir.Emzirme tek başına koruyucu değildir. Bazen emzirirken enfeksiyon ya da süt kanallarının tıkanmasıyla memede değişiklikler gelişir ki bunlar kanserle ilgili değildir. Sert, büyüyen kitlelere karşı dikkatli olmalı.Yaş ilerledikçe risk artar. Genler ve aile öykümüzü değiştiremeyiz. Ama riskimizi azaltmak için ideal kiloda olmak, düzenli spor yapmak, alkolü sınırlamak ve sağlıklı beslenmek önemli.Yıllar içinde her iki memenin de ameliyatını isteyen kadın sayısı artmıştır. Ancak bu durum her hasta için gerekli değildir ve sağ kalımı artırmaz. Diğer memede kanser gelişme oranı çok düşüktür. Yakın takip ile erken tanı mümkün olması nedeniyle her hastaya bu ameliyat önerilmez. Ancak genetik yatkınlığı olan kişilerde koruyucu olarak iki memenin de alınması seçeneklerden biridir.Kadınlarda sık olur ama nadiren erkeklerde de görülür. Meme dokusu az olması nedeniyle erkeklerde daha kolay saptanır. Eğer memede veya koltuk altında sertlik ya da şişlik hissederse bir erkek doktora başvurmalıdır.Bu meyvelermeme, deri, mesane,akciğer ve boğazkanserine karşıkoruyucudur.Meme kanserini önleyici sebzeler arasında en etkilisidir.Süt ve süt ürünleri menopoz döneminde hem meme kanseri riskini azaltır hem de ihtiyacınız olan kalsiyumu size verir.Antioksidan açısından çok zengin olan nar, meme kanserinden başka kalın bağırsak ve akciğer kanserine karşı da koruma sağlar.İçeriğindeki maddeler, meme kanserini önleyici özelliktedir.Tümör oluşumunu engeller, da var olanın ilerlemesini azaltır.İçeriğindeki oleik asit, meme kanserinden korur.Kabuğundaki resveratro ve çekirdeğindeki polifenoller, antioksidan açısından çok zengindir.Meme ve akciğer kanserine karşı koruma etkisi vardır.İçeriğindeki likopen, kanser düşmanıdır.Her gün 1-2 diş sarımsak tüketmek, meme kanserine yakalanma riskini azaltır.Her gün bir kase yoğurt tüketerek kanser riskini azaltırsınız.Alabalık, ton balığı, somon ve uskumrudaki Omega-3 kansere karşı koruyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, biyopsi (iğne) veya cerrahi müdahale durumunda yaygın olan bu inanışın doğru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Er, şöyle konuştu: "Kanserin tanısı için biyopsi gereklidir ve biyopsi yayılımı hızlandırmaz. İleri evrede saptanması bu yanlış algıya neden olmaktadır. Hastalık yaygın değilse çıkarılması gerekir. Kanser cerrahisi prensipleri ile yapılan ameliyat hastalığın yayılmasına neden olmaz. Mitlerin asıl nedeni korkudur. Korkuyu gidermek bilgilenmek ile mümkündür."