ELAZIĞ MADEN SEÇİM SONUÇLARI

%100
7.558
%80.42
6.078
5.947
131
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.22 1.148
%58.96 1.109
|
%37.78 697
%35.51 668
|
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.18 2.795
%72.61 2.754
|
%23.82 874
%24.28 921
|
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.86 5.196
%73.08 5.069
|
%23.14 1.564
%24.25 1.682
|
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.76 7.391
%80.97 7.227
|
%16.24 1.433
%15.96 1.424
|
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.42 7.596
%48 7.568
|
%50.58 7.775
%50.23 7.920
|
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.22 3.207
%70.66 3.135
|
%26.78 1.173
%25.45 1.129
|
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.1 16.818
%78.91 16.838
|
%18.9 3.920
%18.68 3.986
|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.79 3.972
%63.6 3.849
|
%33.21 1.975
%33.01 1.998
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.09 183.268
%65.84 181.277
|
%30.91 82.004
%28.97 79.758
|
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.09 9.623
%86.7 9.450
|
%10.91 1.178
%11.09 1.209
|
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.32 3.890
%75.61 3.822
|
%20.68 1.014
%21.15 1.069