Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ELAZIĞ AĞIN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
1.148 oy %62.22
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
697 oy %37.78
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

2.220

Katılım Oranı

%84.73

Kullanılan Oy

1.881

Geçerli Oy

1.845

Geçersiz Oy

36

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.109 oy %58.96
668 oy %35.51

ELAZIĞ AĞIN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 23
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 1.845
%98.09
Geçersiz Oy 36
%1.91
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
%62.22 1.148
%58.96 1.109
%37.78 697
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.18 2.795
%72.61 2.754
%23.82 874
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
%76.86 5.196
%73.08 5.069
%23.14 1.564
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
%83.76 7.391
%80.97 7.227
%16.24 1.433
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%49.42 7.596
%48 7.568
%50.58 7.775
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%73.22 3.207
%70.66 3.135
%26.78 1.173
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 16.818
%78.91 16.838
%18.9 3.920
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.79 3.972
%63.6 3.849
%33.21 1.975
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.09 183.268
%65.84 181.277
%30.91 82.004
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.09 9.623
%86.7 9.450
%10.91 1.178
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.32 3.890
%75.61 3.822
%20.68 1.014
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,219 | Katılım Oranı: %86.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.961,109 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.51668 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.2198 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.326 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,285 | Katılım Oranı: %86.26
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.471,141 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.76486 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.6200 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.9136 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0620 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,488 | Katılım Oranı: %76.89
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.921,086 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.37757 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.7132 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı