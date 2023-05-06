Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ELAZIĞ KEBAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.207 oy %73.22
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.173 oy %26.78
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

4.975

Katılım Oranı

%89.41

Kullanılan Oy

4.448

Geçerli Oy

4.380

Geçersiz Oy

68

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.135 oy %70.66
1.129 oy %25.45

ELAZIĞ KEBAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 39
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.380
%98.47
Geçersiz Oy 68
%1.53
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
%62.22 1.148
%58.96 1.109
%37.78 697
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.18 2.795
%72.61 2.754
%23.82 874
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
%76.86 5.196
%73.08 5.069
%23.14 1.564
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
%83.76 7.391
%80.97 7.227
%16.24 1.433
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%49.42 7.596
%48 7.568
%50.58 7.775
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%73.22 3.207
%70.66 3.135
%26.78 1.173
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 16.818
%78.91 16.838
%18.9 3.920
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.79 3.972
%63.6 3.849
%33.21 1.975
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.09 183.268
%65.84 181.277
%30.91 82.004
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.09 9.623
%86.7 9.450
%10.91 1.178
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.32 3.890
%75.61 3.822
%20.68 1.014
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,969 | Katılım Oranı: %90.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.663,135 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %25.451,129 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.58159 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,038 | Katılım Oranı: %90
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.993,189 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.88792 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.09314 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.7276 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1551 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.188 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,651 | Katılım Oranı: %78.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.693,099 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.341,009 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.97215 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı