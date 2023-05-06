Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ELAZIĞ

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
244.904 oy %70.27
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
103.607 oy %29.73
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

431.125

Katılım Oranı

%82.31

Kullanılan Oy

354.875

Geçerli Oy

348.511

Geçersiz Oy

6.364

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
242.098 oy %67.18
101.764 oy %28.24

ELAZIĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.635
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 348.511
%98.21
Geçersiz Oy 6.364
%1.79
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
%62.22 1.148
%58.96 1.109
%37.78 697
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.18 2.795
%72.61 2.754
%23.82 874
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
%76.86 5.196
%73.08 5.069
%23.14 1.564
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
%83.76 7.391
%80.97 7.227
%16.24 1.433
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%49.42 7.596
%48 7.568
%50.58 7.775
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%73.22 3.207
%70.66 3.135
%26.78 1.173
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 16.818
%78.91 16.838
%18.9 3.920
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.79 3.972
%63.6 3.849
%33.21 1.975
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.09 183.268
%65.84 181.277
%30.91 82.004
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.09 9.623
%86.7 9.450
%10.91 1.178
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.32 3.890
%75.61 3.822
%20.68 1.014
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 431,293 | Katılım Oranı: %85.8
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.18242,098 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.24101,764 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.3115,531 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.281,003 oy
%100
Seçmen Sayısı: 412,412 | Katılım Oranı: %84.78
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.98237,766 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %15.5952,963 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.4721,973 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.2821,322 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.575,337 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.12391 oy
%100
Seçmen Sayısı: 391,153 | Katılım Oranı: %74.88
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.56201,342 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.5552,943 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.8831,057 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı