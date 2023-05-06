Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURSA OSMANGAZİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
320.552 oy %56.1
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
250.817 oy %43.9
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

666.296

Katılım Oranı

%86.76

Kullanılan Oy

578.084

Geçerli Oy

571.369

Geçersiz Oy

6.715

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
312.296 oy %52.61
229.070 oy %38.59

BURSA OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.834
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 571.369
%98.84
Geçersiz Oy 6.715
%1.16
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%80.81 5.471
%76.39 5.189
%19.19 1.299
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%49.29 38.969
%46.53 38.109
%50.71 40.087
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 40.729
%65.2 39.714
%30.6 17.955
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.48 3.183
%65.77 2.945
%29.52 1.333
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%69.15 126.035
%65.71 123.250
%30.85 56.236
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100
%54.71 17.196
%51.49 16.657
%45.29 14.236
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100
%50.63 28.562
%47.85 27.927
%49.37 27.849
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %100
%73.49 6.237
%69.49 5.968
%26.51 2.250
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.77 28.151
%55.84 27.503
%41.23 19.749
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.65 30.338
%37.45 29.447
%60.35 46.183
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.64 39.057
%51.2 37.572
%45.36 32.428
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100
%38.15 129.878
%35.75 125.804
%61.85 210.562
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.17 9.642
%64.5 9.087
%30.83 4.298
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.03 29.003
%50.28 28.410
%46.97 25.691
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%56.1 320.552
%52.61 312.296
%43.9 250.817
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.77 20.934
%52.19 20.121
%44.23 16.599
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100
%60.42 244.574
%57.05 239.603
%39.58 160.203
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 665,809 | Katılım Oranı: %90.57
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.61312,296 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %38.59229,070 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %8.3449,477 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.462,721 oy
%100
Seçmen Sayısı: 631,230 | Katılım Oranı: %89.19
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.31316,380 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.81170,060 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.8943,584 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.8915,978 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.915,004 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.191,047 oy
%100
Seçmen Sayısı: 586,012 | Katılım Oranı: %77.67
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.33247,223 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.16183,924 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.5115,669 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı