BURSA GEMLİK SEÇİM SONUÇLARI

%100
92.530
%86.44
79.986
79.056
930
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.81 5.471
%76.39 5.189
|
%19.19 1.299
%18.4 1.250
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.29 38.969
%46.53 38.109
|
%50.71 40.087
%45.88 37.581
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.4 40.729
%65.2 39.714
|
%30.6 17.955
%26.69 16.259
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.48 3.183
%65.77 2.945
|
%29.52 1.333
%26.44 1.184
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.15 126.035
%65.71 123.250
|
%30.85 56.236
%27.06 50.757
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.71 17.196
%51.49 16.657
|
%45.29 14.236
%41.64 13.469
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.63 28.562
%47.85 27.927
|
%49.37 27.849
%44.82 26.155
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.49 6.237
%69.49 5.968
|
%26.51 2.250
%24.08 2.068
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.77 28.151
%55.84 27.503
|
%41.23 19.749
%36.99 18.217
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.65 30.338
%37.45 29.447
|
%60.35 46.183
%55.63 43.746
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.64 39.057
%51.2 37.572
|
%45.36 32.428
%40.45 29.682
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%38.15 129.878
%35.75 125.804
|
%61.85 210.562
%56.69 199.477
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.17 9.642
%64.5 9.087
|
%30.83 4.298
%28.13 3.963
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.03 29.003
%50.28 28.410
|
%46.97 25.691
%42.51 24.022
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.1 320.552
%52.61 312.296
|
%43.9 250.817
%38.59 229.070
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.77 20.934
%52.19 20.121
|
%44.23 16.599
%39.5 15.231
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.42 244.574
%57.05 239.603
|
%39.58 160.203
%35.14 147.576