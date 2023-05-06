Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURSA İNEGÖL
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
126.035 oy %69.15
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
56.236 oy %30.85
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

209.285

Katılım Oranı

%88.24

Kullanılan Oy

184.681

Geçerli Oy

182.271

Geçersiz Oy

2.410

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
123.250 oy %65.71
50.757 oy %27.06

BURSA İNEGÖL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 622
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 182.271
%98.7
Geçersiz Oy 2.410
%1.3
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu