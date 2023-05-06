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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SİNOP CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SİNOP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 160,081 | Katılım Oranı: %87.52
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.1882,374 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.5438,423 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5711,539 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.841,125 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.47639 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4533 oy
%100
Seçmen Sayısı: 157,140 | Katılım Oranı: %79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.1974,181 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.9944,840 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.812,200 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 84,646 oy 0
Millet İttifakı
%0 47,356 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%55.38 74,918 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.43 33,045 oy 0
İyi Parti
%9.45 12,782 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.19 9,728 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.53 2,065 oy 0
Saadet Partisi
%1.13 1,529 oy 0
Vatan Partisi
%0.58 778 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 444 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı