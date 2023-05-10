Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER SİNOP AYANCIK
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AYANCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AYANCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

AYANCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 18,756 | Katılım Oranı: %85.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.799,426 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %31.74,916 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.91917 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.83128 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4164 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3656 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,574 | Katılım Oranı: %76.03
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.538,374 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.785,227 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.69234 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,907 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,345 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.01 9,009 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.23 4,229 oy 0
İyi Parti
%6.2 963 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.78 898 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.06 164 oy 0
Saadet Partisi
%0.99 153 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 67 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 46 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı