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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SARAYDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SARAYDÜZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SARAYDÜZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,604 | Katılım Oranı: %89.68
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.73,107 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %12.01474 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.52297 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9437 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4317 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4116 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,857 | Katılım Oranı: %83.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.13,130 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.69779 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2148 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,181 oy 0
Millet İttifakı
%0 734 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%71.13 2,836 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.58 382 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.65 345 oy 0
İyi Parti
%7 279 oy 0
Saadet Partisi
%1.83 73 oy 0
Vatan Partisi
%0.78 31 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.55 22 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.48 19 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı