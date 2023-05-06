ÖZGEÇMİŞİ

Nazım Maviş, 1971 yılı Boyabat doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, "Türk Siyasal Yaşamında Millî Görüşün Doğuşu: MNP" konulu teziyle Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Doktorasını, "1990 Sonrası İslamcılığın Değişen Siyasal Dili" konulu teziyle Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında tamamlayarak Doktor unvanını aldı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Maviş, evli ve 3 çocuk babasıdır.