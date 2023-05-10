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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YEŞİLOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YEŞİLOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,172 | Katılım Oranı: %89.63
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %43.174,875 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.334,554 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.521,640 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8697 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.7484 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3843 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,046 | Katılım Oranı: %85.28
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.296,669 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.814,634 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.9337 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,795 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,213 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%37.87 4,270 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.05 3,840 oy 0
İyi Parti
%16.11 1,816 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.47 955 oy 0
Saadet Partisi
%1.13 127 oy 0
Vatan Partisi
%1.1 124 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.95 107 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 37 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı