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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAVDIR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAVDIR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
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KARAMANLI
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KEMER
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MERKEZ
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
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ÇAVDIR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,966 | Katılım Oranı: %86.42
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.934,440 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %27.342,251 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %17.071,405 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7461 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4739 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4537 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,855 | Katılım Oranı: %77.71
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.393,729 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %47.183,492 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.43180 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,672 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,397 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.36 3,490 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%21.05 1,734 oy 0
İyi Parti
%19.02 1,567 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.35 1,182 oy 0
Saadet Partisi
%1.17 96 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.79 65 oy 0
Vatan Partisi
%0.67 55 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.61 50 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı