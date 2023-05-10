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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÖLHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÖLHİSAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,729 | Katılım Oranı: %88.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.289,515 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.362,738 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.651,648 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.15162 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3245 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2535 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,584 | Katılım Oranı: %80.31
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.928,780 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.763,976 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.32171 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,794 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,186 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.05 7,405 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.79 2,389 oy 0
İyi Parti
%14.39 2,047 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.59 1,934 oy 0
Saadet Partisi
%1.44 205 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.01 143 oy 0
Vatan Partisi
%0.44 62 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.29 41 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı