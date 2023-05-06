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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BALIKESİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 947,177 | Katılım Oranı: %90.61
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.39397,404 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %39.55331,631 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.3686,912 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.6914,139 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.756,304 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.262,206 oy
%100
Seçmen Sayısı: 917,138 | Katılım Oranı: %83.12
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.36368,822 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.8357,170 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.8521,273 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 407,799 oy 0
Millet İttifakı
%0 393,996 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.08 344,499 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.76 257,957 oy 0
İyi Parti
%15.04 126,162 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.55 63,300 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.85 32,275 oy 0
Saadet Partisi
%1.18 9,877 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 2,812 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 1,500 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.03 225 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı