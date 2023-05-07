ÖZGEÇMİŞİ

Adalet Komisyonu Katip Üyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi 1977 Balıkesir doğumlu, Baba Adı Turgut, Anne Adı Gülistan Avukat; 1995 yılında Bigadiç İmam Hatip Lisesini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2001 yılından bu yana Balıkesir ilinde serbest avukat olarak çalıştı. 2017-2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK Üyesi olarak seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Kâtip Üyesi ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi TBMM KEFEK Kadınların iş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanı 01.11.2022 Tarihinden itibaren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmekte Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Uygur, evli ve 3 çocuk annesidir.