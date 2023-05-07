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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

Ali Taylan Öztaylan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ali Taylan Öztaylan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : Danışman
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1987
Kaynak: Anadolu Ajansı