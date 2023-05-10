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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÖMEÇ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÖMEÇ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

GÖMEÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,307 | Katılım Oranı: %92.57
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %52.835,382 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.293,289 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.53971 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.58467 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4849 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2829 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,484 | Katılım Oranı: %86.25
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %65.036,327 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %30.222,940 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.76463 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,408 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,929 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.72 4,458 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%28.69 2,925 oy 0
İyi Parti
%13.6 1,387 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.05 821 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.74 483 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.21 225 oy 0
Saadet Partisi
%0.82 84 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 28 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.07 7 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı