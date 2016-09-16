Öcalan niye Gülen'e selam gönderdi?

06 Eylül 2016, Salı
15 Temmuz darbe girişimi süreci FETÖ ve PKK terör örgütlerinin yaptığı iş birliğini de deşifre etti. O işbirliğinin yoğunlaşmaya başladığı yıl ise 2013 oldu. Bakın İmralı'dan Pensilvanya'ya, Kandil'den FETÖ'ye hangi şifreli mesajlar gitti? İşte A Haber'den her şeyi gözler önüne seren analiz:
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