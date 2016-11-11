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İşte Şehit Kaymakam Safitürk'ün son röportajı

11 Kasım 2016, Cuma
Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün terör olaylarının arttığı dönemde verdiği röportajın görüntülerine ulaşıldı.
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