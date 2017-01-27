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Euro be Mehmet

Euro be Mehmet
'daki Türkiye karşıtı lobide tanıdık bir isim daha vardı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Can Dündar gibi doğduğu topraklara ihanette sınır tanımadı. Seyahat ettiği taksicilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Almanya'da direksiyon çeviren gurbetçi taksiciler çileden çıktı. , taksisine binen ile arasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: "Kendisini aldım. Gideceği yeri bana söyledi. Verdiği adrese sorunsuz bir şekilde vardım. Ücret 17 Euro tuttu. O bana 20 Euro uzattı ve 19 Euro fatura kesmemi istedi. Ben ona 17 Euro fatura kestim ve 3 Euro ile beraber ona iade ettim. 'Sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var. Ben sizden bahşiş almayacağım. Kendisi acayip bir şekilde hiddetlendi. Lütfen Cem Bey demeye kalmadı; ismimi falan istedi. Ardından hiddetli bir şekilde gitti."

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YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ASI ASI

Bu serefsizi nolur Türkiyeye almayin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 09:47
xs xs

Hain köpek sürüleri. Türk milleti sizden nefret ediyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 09:03
FatihSultan23 FatihSultan23

alman Vatndaşları Türkiye'yi asla karalamazlar chpkk dan doğma yetişme enikler Türkiye'ye düşman olurlar, bu pislik şerefsiz cem de onlardan biridir.

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 08:35
GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Cem Özdemir! Şerefinin fiyatı kaç!

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evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 04:38
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