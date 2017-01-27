Euro be Mehmet

Almanya'daki Türkiye karşıtı lobide tanıdık bir isim daha vardı. YeşillerPartisi Eş Başkanı CemÖzdemir de Can Dündargibi doğduğu topraklara ihanette sınır tanımadı. Seyahat ettiğitaksicilerinkendisiniölümle tehditettiğiniaçıkladı. Bunun üzerine Almanya'da direksiyon çeviren gurbetçi taksiciler çileden çıktı. Taksici Mehmet Kurt, taksisine binen Cem Özdemir ile arasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: "Kendisini aldım. Gideceğiyeri bana söyledi. Verdiği adresesorunsuz bir şekilde vardım. Ücret17 Euro tuttu. O bana 20 Euro uzattıve 19 Euro fatura kesmemi istedi.Ben ona 17 Euro fatura kestim ve3 Euro ile beraber ona iade ettim.'Sizin paranızda şehitlerin hakkıve kanı var. Ben sizden bahşişalmayacağım. Kendisi acayip birşekilde hiddetlendi. Lütfen Cem Beydemeye kalmadı; ismimi falan istedi.Ardından hiddetli bir şekilde gitti."
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Bu serefsizi nolur Türkiyeye almayin.
Hain köpek sürüleri. Türk milleti sizden nefret ediyor.
alman Vatndaşları Türkiye'yi asla karalamazlar chpkk dan doğma yetişme enikler Türkiye'ye düşman olurlar, bu pislik şerefsiz cem de onlardan biridir.
Cem Özdemir! Şerefinin fiyatı kaç!
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