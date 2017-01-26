Almanya'daki Yeşiller Partisi Genel Başkanı Cem Özdemir, Türkiye'ye soykırımı iftiraları atmakla kalmadı, Berlin'de yaşayan Türklere de kafayı taktı. Bindiği bir taksinin Türk şoförü, Cem Özdemir'in verdiği bahşişi kabul etmeyerek "Buparada, darbe girişiminde ölen Türkşehitlerinin kanı var" deyince küplere bindi. Berlin'deki Türk taksi şoförlerihakkında iftirayla dolu karalamakampanyası başlattı. Bir cümlelik bir eleştiri sonrası Türk taksi sürücülerinin kendisini tehdit ettiğini ve taksilere binemediğini yalanını söyleyen Özdemir'e dün tepki yağdı. Berlin'de yaşayan bir çok Türk taksi sürücüsü "Yalan söylüyor.Anlattığı olayda ne hakaret var neküfür. Kimse onu tehdit etmedi. Ancakbizi barbarmış gibi gösteriyor" diyerek isyan etti. Sosyal medyada da Özdemir'in yalan ve iftira içeren bir suçlamayla, binlerce suçsuz insanı vandalmış gibigöstermesi protesto edildi.
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