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Yalan söylüyor

, Türkiye’ye attığı iftirayla kalmadı. ’deki Türk taksicileri de kendisini tehdit etmekle suçladı. Şoförler ise çileden çıktı: Yalancı

Yalan söylüyor
Almanya'daki Yeşiller Partisi Genel Başkanı , Türkiye'ye soykırımı iftiraları atmakla kalmadı, 'de yaşayan Türklere de kafayı taktı. Bindiği bir taksinin Türk şoförü, Cem Özdemir'in verdiği bahşişi kabul etmeyerek "Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var" deyince küplere bindi. Berlin'deki Türk taksi şoförleri hakkında iftirayla dolu karalama kampanyası başlattı. Bir cümlelik bir eleştiri sonrası Türk taksi sürücülerinin kendisini tehdit ettiğini ve taksilere binemediğini yalanını söyleyen Özdemir'e dün tepki yağdı. Berlin'de yaşayan bir çok Türk taksi sürücüsü "Yalan söylüyor. Anlattığı olayda ne hakaret var ne küfür. Kimse onu tehdit etmedi. Ancak bizi barbarmış gibi gösteriyor" diyerek isyan etti. Sosyal medyada da Özdemir'in yalan ve iftira içeren bir suçlamayla, binlerce suçsuz insanı vandalmış gibi göstermesi protesto edildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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