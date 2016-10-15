Askerler tek tek bilgi getirirdi

İşte Veren'in olay açıklamaları: TIBBİ OLARAK NORMAL DEĞİLLER
TÜM KURUMLARA SIZIN: Fetullah Gülen'i hazırlayan kişi Yaşar Tunagür'dü. Kendisinin masonlarla çok yakın ilişkileri vardı. Gülen'i vaiz yapmak için onun aleyhine olan belgeleri imha etti. Daha sonra Gülen, onların emrinde büyüdü. 1996 yılında Altunizade'deki bir toplantıda "Tüm kurumlara sızın" talimatını açıkça verdi. Gülen'in her günü kasete kaydedilip bölge imamlarına dağıtılıyordu.
BİLARDO YÖNTEMİ: 30 sene önce bile komuta kademesinin karakter yapısını isim isim bilirdi. 20 yıl önce FETÖ'cü askerler Gülen'e ağızlarında notlarla istihbarat getirirdi. Orduda nerede, kaç subayı var hepsini bilirdi. Hep bilardo yöntemiyle çalıştı. Yani 5 tane topu birbirine vurdurarak deliğe ulaştı. FETÖ yapılanması bütün kurumlarda aynı anda oldu. Topa kimin vurduğu belli değildi.
10 KASIM'A DİKKAT: Gülen'in takıntıları var. Mesela 10 Kasım onlardan biri. "10 Kasım'da o öldü. Kurtarıcı olarak ben doğdum" diyordu. Bunun için 10 Kasım tarihine dikkat edelim. Akın İpek, Gülen'in yanında büyüdü. Gülen'in seçtiği insanlardan bir tanesi bile tıbbi açıdan normal değil.
GENELKURMAY İFADEMİ SİLDİLER: Genelkurmay'dan ifade için çağrıldım. Beni biri aradı. Dinlenmeyen bir özel hattın numarasını verdi. Ankesörlü bir numaradan aramamı söyledi. Aradığımda beni ifadeye çağırdıklarını söylediler. Tarih belirledik. Hazırlıklarımı yaptım. Ama başka bir telefon aldım. Arayan kişi "Beni seni arayan yerden arıyorum. Gelirsen sonun Ahmet Taner Kışlalı gibi olur. Sakın gelme" dedi. Ankara yerine Antalya'ya gittim. Bir arkadaşımla karayolunu kullanarak Genelkurmay'a gittim. 8 saat ifade verdim. Sonra gördüm ki kayıtların sadece yarım saatlik kısmı vardı. O dönem Yaşar Büyükanıt'ın yaveri olan kişi darbeci olarak tutuklandı.
* FETÖ'nün Üsküdar- Altunizade'deki dershane binası 15 Temmuz sonrası millileştirildi.
ALTUNİZADE'YE YABANCILAR GELİRDİ:
Gülen kendisine darbe yapılmasından korkardı. Bunun için çekirdek kadronun bir araya gelmesini hiç istemezdi. Bir defasında bana Türkiye dahil 24 ülkenin bölüneceğini söyledi. Bize Rusya ve Çin'i kötüler, ABD'ye sempati ile bakmamızı telkin ederdi. Zaten Altunizade'deki karargahına sık sık yabancılar gelirdi. Demirel, Gülen'den aldığı istihbaratla "Erbakan ve Çiller'e darbe olacak, gidin" dedi.
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