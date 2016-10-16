"FETÖ'nün yanındakiler meczup"

15 Ekim 2016, Cumartesi
Yaz Boz'a konuk olan Gazeteci-Yazar Nurettin Veren, FETÖ ile ilgili A Haber ekranlarında bomba açıklamalarda bulundu.
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