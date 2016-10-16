FETÖ'den "Seni öldürürüz" tehdidi!

15 Ekim 2016, Cumartesi
Gazeteci-Yazar Nurettin Veren, A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programına konuk olarak FETÖ'nün kendisini "Seni Ahmet Taner Kışlalı gibi öldürürüz" diye tehdit ettiğini açıkladı.
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