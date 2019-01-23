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Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı
Hatayspor - Medipol Başakşehir Maçının Videoları
Goller
19' Milos Jojic
Hayatspor 1-1 M. Başakşehir
Goller
12' Yusuf Abdioğlu
Hatayspor 1-0 M. Başakşehir
Goller
25' Mirkan Aydın
Hatayspor 2-1 M. Başakşehir
Goller
43' Selim Ilgaz (Maça 42:25'te dahil olan Selim Ilgaz 42:57'de topu ağlara gönderdi.)
Hatayspor 3-1 M. Başakşehir
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