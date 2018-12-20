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Antalyaspor - Göztepe maçı
Antalyaspor - Göztepe Maçının Videoları
Goller
9' Harun Alpsoy
Antalyaspor 1 - 0 Göztepe
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