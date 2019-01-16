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Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı öncesi açıklamaları
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Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor | Maç özeti
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Trabzonspor 2-1 Balıkesirspor
Goller
Trabzonspor 1-1 Balıkesirspor
Goller
Trabzonspor 1-0 Balıkesirspor
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Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 BB Bodrumspor | Maç Özeti
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Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Alanyaspor - Kasımpaşa maçı
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17 Ocak 2019 Perşembe 20:30 , Türkiye Kupası
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