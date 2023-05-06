Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT REŞADİYE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
13.538 oy %72.61
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
5.106 oy %27.39
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

22.620

Katılım Oranı

%83.84

Kullanılan Oy

18.965

Geçerli Oy

18.644

Geçersiz Oy

321

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
12.886 oy %69.52
4.910 oy %26.49

TOKAT REŞADİYE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 132
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 18.644
%98.31
Geçersiz Oy 321
%1.69
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,599 | Katılım Oranı: %84.18
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.5212,886 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.494,910 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.6668 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3871 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,046 | Katılım Oranı: %86.78
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.3413,664 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.064,285 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.251,215 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.91176 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2345 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2140 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,657 | Katılım Oranı: %77.58
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.5812,498 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.26,044 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.22229 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı