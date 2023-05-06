Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT NİKSAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
25.775 oy %62.89
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
15.212 oy %37.11
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

47.189

Katılım Oranı

%88.26

Kullanılan Oy

41.649

Geçerli Oy

40.987

Geçersiz Oy

662

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
24.592 oy %59.79
14.370 oy %34.94

TOKAT NİKSAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 200
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 40.987
%98.41
Geçersiz Oy 662
%1.59
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 47,156 | Katılım Oranı: %89.69
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.7924,592 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %34.9414,370 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.791,970 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.48197 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,111 | Katılım Oranı: %89.14
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.1824,245 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %29.0911,528 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.383,319 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.76301 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.34134 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2599 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,723 | Katılım Oranı: %79.7
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.8320,983 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.1613,968 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2715 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı