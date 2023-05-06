SAKARYA SAPANCA SEÇİM SONUÇLARI

%100
32.998
%89.45
29.518
29.160
358
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SAKARYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.3 112.198
%59.5 109.310
|
%36.7 65.053
%32.29 59.328
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.57 51.699
%78.11 50.348
|
%18.43 11.684
%15.96 10.290
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.37 21.920
%67.54 21.399
|
%28.63 8.794
%25.3 8.016
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.05 42.332
%69.36 41.385
|
%26.95 15.615
%23.37 13.942
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.06 13.516
%67.87 12.947
|
%27.94 5.241
%24.78 4.727
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.22 24.109
%67.89 23.388
|
%27.78 9.273
%24.57 8.464
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.91 42.219
%69.12 41.030
|
%27.09 15.686
%23.57 13.990
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.96 7.048
%75.98 6.809
|
%20.04 1.766
%18.26 1.636
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.92 31.108
%64.91 30.479
|
%32.08 14.692
%29.04 13.636
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.81 13.601
%76.16 13.101
|
%20.19 3.440
%17.48 3.006
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.22 11.759
%68.91 11.446
|
%27.78 4.524
%25.44 4.225
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.14 14.642
%68.11 14.250
|
%27.86 5.656
%24.72 5.173
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.3 18.458
%60.37 18.107
|
%36.7 10.702
%33.46 10.035
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.79 54.230
%54.07 52.687
|
%42.21 39.616
%37.26 36.310
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67 7.012
%62.9 6.738
|
%33 3.453
%29.46 3.156
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.75 3.914
%76.75 3.751
|
%19.25 933
%17.25 843