Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA SAKARYA HENDEK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
42.219 oy %72.91
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
15.686 oy %27.09
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

65.508

Katılım Oranı

%89.56

Kullanılan Oy

58.666

Geçerli Oy

57.905

Geçersiz Oy

761

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
41.030 oy %69.12
13.990 oy %23.57

SAKARYA HENDEK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 224
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 57.905
%98.7
Geçersiz Oy 761
%1.3
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAKARYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%63.3 112.198
%59.5 109.310
%36.7 65.053
%32.29 59.328
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
%81.57 51.699
%78.11 50.348
%18.43 11.684
%15.96 10.290
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%71.37 21.920
%67.54 21.399
%28.63 8.794
%25.3 8.016
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100
%73.05 42.332
%69.36 41.385
%26.95 15.615
%23.37 13.942
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 13.516
%67.87 12.947
%27.94 5.241
%24.78 4.727
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.22 24.109
%67.89 23.388
%27.78 9.273
%24.57 8.464
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.91 42.219
%69.12 41.030
%27.09 15.686
%23.57 13.990
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100
%79.96 7.048
%75.98 6.809
%20.04 1.766
%18.26 1.636
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100
%67.92 31.108
%64.91 30.479
%32.08 14.692
%29.04 13.636
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100
%79.81 13.601
%76.16 13.101
%20.19 3.440
%17.48 3.006
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.22 11.759
%68.91 11.446
%27.78 4.524
%25.44 4.225
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%72.14 14.642
%68.11 14.250
%27.86 5.656
%24.72 5.173
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100
%63.3 18.458
%60.37 18.107
%36.7 10.702
%33.46 10.035
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%57.79 54.230
%54.07 52.687
%42.21 39.616
%37.26 36.310
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%67 7.012
%62.9 6.738
%33 3.453
%29.46 3.156
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%80.75 3.914
%76.75 3.751
%19.25 933
%17.25 843
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 65,464 | Katılım Oranı: %92.29
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.1241,030 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %23.5713,990 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.94,093 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.42248 oy
%100
Seçmen Sayısı: 58,089 | Katılım Oranı: %90.53
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.4837,700 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.268,343 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.14,157 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.13581 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.84429 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1995 oy
%100
Seçmen Sayısı: 53,226 | Katılım Oranı: %79.81
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.6229,439 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.3511,402 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.03848 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı