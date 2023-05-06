Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
20.737 oy %56.22
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
16.148 oy %43.78
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

47.044

Katılım Oranı

%79.38

Kullanılan Oy

37.342

Geçerli Oy

36.885

Geçersiz Oy

457

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
19.888 oy %53.64
15.933 oy %42.98

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 174
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 36.885
%98.78
Geçersiz Oy 457
%1.22
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.27 31.481
%70.39 30.467
%25.73 10.907
%23.33 10.100
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100
%69.48 15.077
%66.21 14.556
%30.52 6.623
%28.98 6.371
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100
%66.25 8.959
%63.52 8.717
%33.75 4.563
%32.37 4.443
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%83.43 99.893
%79.9 96.863
%16.57 19.833
%14.89 18.056
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.63 4.179
%64.24 4.023
%32.37 2.000
%31.43 1.968
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.59 44.296
%62.86 42.599
%32.41 21.241
%29.62 20.074
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.47 21.034
%71.56 20.242
%24.53 6.837
%22.57 6.383
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100
%35.75 2.260
%34.4 2.187
%64.25 4.061
%59.95 3.811
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100
%78.83 187.594
%74.46 181.489
%21.17 50.373
%18.84 45.909
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.22 20.737
%53.64 19.888
%43.78 16.148
%42.98 15.933
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%81.87 33.529
%78.71 32.504
%18.13 7.427
%16.99 7.018
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 47,001 | Katılım Oranı: %80.79
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.6419,888 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %42.9815,933 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.051,132 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.33121 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,609 | Katılım Oranı: %86.83
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.8519,897 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %37.214,276 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.832,236 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.621,773 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.32124 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1869 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,130 | Katılım Oranı: %76.81
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.2816,803 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.4411,060 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %18.286,234 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı