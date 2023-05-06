KAHRAMANMARAŞ NURHAK SEÇİM SONUÇLARI

%100
8.583
%74.88
6.427
6.321
106
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.27 31.481
%70.39 30.467
|
%25.73 10.907
%23.33 10.100
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.48 15.077
%66.21 14.556
|
%30.52 6.623
%28.98 6.371
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.25 8.959
%63.52 8.717
|
%33.75 4.563
%32.37 4.443
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.43 99.893
%79.9 96.863
|
%16.57 19.833
%14.89 18.056
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.63 4.179
%64.24 4.023
|
%32.37 2.000
%31.43 1.968
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.59 44.296
%62.86 42.599
|
%32.41 21.241
%29.62 20.074
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.47 21.034
%71.56 20.242
|
%24.53 6.837
%22.57 6.383
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.75 2.260
%34.4 2.187
|
%64.25 4.061
%59.95 3.811
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.83 187.594
%74.46 181.489
|
%21.17 50.373
%18.84 45.909
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.22 20.737
%53.64 19.888
|
%43.78 16.148
%42.98 15.933
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.87 33.529
%78.71 32.504
|
%18.13 7.427
%16.99 7.018