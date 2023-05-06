Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ISPARTA KEÇİBORLU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.865 oy %59.93
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.921 oy %40.07
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

11.207

Katılım Oranı

%89.07

Kullanılan Oy

9.982

Geçerli Oy

9.786

Geçersiz Oy

196

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.548 oy %55.85
3.705 oy %37.3

ISPARTA KEÇİBORLU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 47
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 9.786
%98.04
Geçersiz Oy 196
%1.96
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100
%61.12 1.750
%56.24 1.614
%38.88 1.113
%38.57 1.107
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100
%56.26 2.331
%52.32 2.207
%43.74 1.812
%39.24 1.655
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100
%61.8 12.406
%57.17 11.786
%38.2 7.670
%34.86 7.188
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100
%54.89 5.339
%51.38 5.110
%45.11 4.388
%41.89 4.166
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.75 2.533
%45.67 2.339
%49.25 2.458
%47.8 2.448
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100
%59.93 5.865
%55.85 5.548
%40.07 3.921
%37.3 3.705
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.99 90.288
%51.13 87.087
%45.01 73.910
%40.11 68.323
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.78 9.972
%56.91 9.413
%38.22 6.169
%35.31 5.840
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%57.24 4.121
%52.55 3.847
%42.76 3.079
%39.49 2.891
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100
%81.07 5.657
%77.63 5.465
%18.93 1.321
%17.02 1.198
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100
%56.01 2.133
%51.83 2.038
%43.99 1.675
%40.21 1.581
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%64.03 17.647
%60.43 17.017
%35.97 9.913
%32.59 9.179
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%55.52 885
%52.38 860
%44.48 709
%41.47 681
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,201 | Katılım Oranı: %91.27
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.855,548 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %37.33,705 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.16612 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6868 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,170 | Katılım Oranı: %91.16
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.395,711 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.082,257 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.771,640 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.12110 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3736 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2726 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,725 | Katılım Oranı: %85.96
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.575,117 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.934,470 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.5146 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı