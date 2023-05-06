ISPARTA ATABEY SEÇİM SONUÇLARI

%100
4.668
%90.19
4.210
4.143
67
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.12 1.750
%56.24 1.614
|
%38.88 1.113
%38.57 1.107
|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.26 2.331
%52.32 2.207
|
%43.74 1.812
%39.24 1.655
|
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.8 12.406
%57.17 11.786
|
%38.2 7.670
%34.86 7.188
|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.89 5.339
%51.38 5.110
|
%45.11 4.388
%41.89 4.166
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.75 2.533
%45.67 2.339
|
%49.25 2.458
%47.8 2.448
|
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.93 5.865
%55.85 5.548
|
%40.07 3.921
%37.3 3.705
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.99 90.288
%51.13 87.087
|
%45.01 73.910
%40.11 68.323
|
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.78 9.972
%56.91 9.413
|
%38.22 6.169
%35.31 5.840
|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.24 4.121
%52.55 3.847
|
%42.76 3.079
%39.49 2.891
|
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.07 5.657
%77.63 5.465
|
%18.93 1.321
%17.02 1.198
|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.01 2.133
%51.83 2.038
|
%43.99 1.675
%40.21 1.581
|
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.03 17.647
%60.43 17.017
|
%35.97 9.913
%32.59 9.179
|
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.52 885
%52.38 860
|
%44.48 709
%41.47 681