Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GAZİANTEP KARKAMIŞ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.734 oy %59.66
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.525 oy %40.34
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

7.098

Katılım Oranı

%89.57

Kullanılan Oy

6.358

Geçerli Oy

6.259

Geçersiz Oy

99

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.593 oy %56.15
2.505 oy %39.15

GAZİANTEP KARKAMIŞ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 44
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 6.259
%98.44
Geçersiz Oy 99
%1.56
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.15 11.808
%65.46 11.803
%32.85 5.776
%31.58 5.694
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%63.06 21.939
%58.67 20.850
%36.94 12.853
%36.17 12.853
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%59.66 3.734
%56.15 3.593
%40.34 2.525
%39.15 2.505
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100
%66.83 52.003
%63.74 51.017
%33.17 25.813
%31.16 24.937
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%77.8 16.069
%74.06 15.612
%22.2 4.586
%21.39 4.510
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.3 13.309
%64.85 13.003
%31.7 6.176
%28.75 5.764
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%62 304.584
%59.01 298.901
%38 186.665
%34.75 176.025
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.55 265.589
%58.79 261.445
%38.45 165.904
%36.02 160.172
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.72 8.159
%63.91 7.826
%33.28 4.069
%33.75 4.133
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,095 | Katılım Oranı: %91.52
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.153,593 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %39.152,505 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.47286 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2315 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,732 | Katılım Oranı: %90.79
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.933,464 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.221,508 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.78884 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9959 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8752 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2213 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,952 | Katılım Oranı: %80.61
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.792,743 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.072,428 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.14338 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı