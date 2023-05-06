GAZİANTEP İSLAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100
44.081
%80.36
35.425
34.792
633
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.15 11.808
%65.46 11.803
|
%32.85 5.776
%31.58 5.694
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.06 21.939
%58.67 20.850
|
%36.94 12.853
%36.17 12.853
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.66 3.734
%56.15 3.593
|
%40.34 2.525
%39.15 2.505
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.83 52.003
%63.74 51.017
|
%33.17 25.813
%31.16 24.937
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.8 16.069
%74.06 15.612
|
%22.2 4.586
%21.39 4.510
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.3 13.309
%64.85 13.003
|
%31.7 6.176
%28.75 5.764
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62 304.584
%59.01 298.901
|
%38 186.665
%34.75 176.025
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.55 265.589
%58.79 261.445
|
%38.45 165.904
%36.02 160.172
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.72 8.159
%63.91 7.826
|
%33.28 4.069
%33.75 4.133