ADIYAMAN SAMSAT SEÇİM SONUÇLARI

%100
4.292
%95.57
4.102
3.972
130
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.16 25.866
%62.25 25.032
|
%34.84 13.830
%34.6 13.913
|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.54 5.692
%61.77 5.564
|
%36.46 3.266
%36.94 3.328
|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%87.12 7.013
%85.7 6.914
|
%12.88 1.037
%12.85 1.037
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.55 16.446
%59.45 15.818
|
%37.45 9.846
%36.33 9.666
|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.43 55.893
%79.26 55.054
|
%18.57 12.743
%19.31 13.411
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.98 88.904
%59.26 86.883
|
%38.02 54.532
%37.89 55.543
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.06 3.577
%84 3.207
|
%9.94 395
%14.54 555
|
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%94.6 9.353
%93.33 9.256
|
%5.4 534
%5.75 570
|
TUT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.56 3.747
%65.11 3.661
|
%32.44 1.799
%31.09 1.748