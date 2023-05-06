Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ADIYAMAN ÇELİKHAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.692 oy %63.54
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.266 oy %36.46
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

10.330

Katılım Oranı

%88.51

Kullanılan Oy

9.143

Geçerli Oy

8.958

Geçersiz Oy

185

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.564 oy %61.77
3.328 oy %36.94

ADIYAMAN ÇELİKHAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 53
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.958
%97.98
Geçersiz Oy 185
%2.02
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100
%65.16 25.866
%62.25 25.032
%34.84 13.830
%34.6 13.913
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 5.692
%61.77 5.564
%36.46 3.266
%36.94 3.328
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100
%87.12 7.013
%85.7 6.914
%12.88 1.037
%12.85 1.037
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.55 16.446
%59.45 15.818
%37.45 9.846
%36.33 9.666
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100
%81.43 55.893
%79.26 55.054
%18.57 12.743
%19.31 13.411
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.98 88.904
%59.26 86.883
%38.02 54.532
%37.89 55.543
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100
%90.06 3.577
%84 3.207
%9.94 395
%14.54 555
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100
%94.6 9.353
%93.33 9.256
%5.4 534
%5.75 570
TUT
Açılan Sandık Oranı %100
%67.56 3.747
%65.11 3.661
%32.44 1.799
%31.09 1.748
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,320 | Katılım Oranı: %89.72
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.775,564 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %36.943,328 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.13102 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.1614 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,671 | Katılım Oranı: %92.67
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.766,053 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.432,163 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.431,006 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.28220 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.02195 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.088 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,363 | Katılım Oranı: %87.92
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.415,833 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %21.71,935 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %12.91,150 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı