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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YERKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YERKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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YERKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,094 | Katılım Oranı: %86.44
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.1515,528 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.273,934 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.072,750 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.33303 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.95216 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2353 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,371 | Katılım Oranı: %78.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.0612,057 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.28,493 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.74579 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 16,601 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,804 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.75 11,434 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%22.48 5,167 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.4 2,851 oy 0
İyi Parti
%11.17 2,567 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.06 473 oy 0
Saadet Partisi
%1.68 386 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 58 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 48 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı