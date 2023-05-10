Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER YOZGAT SARAYKENT
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SARAYKENT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SARAYKENT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SARAYKENT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,361 | Katılım Oranı: %75.96
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %89.615,552 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.54343 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.95245 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7144 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.138 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.064 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,055 | Katılım Oranı: %71.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.384,999 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %21.241,355 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3824 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,744 oy 0
Millet İttifakı
%0 476 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.3 3,829 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%30.66 1,915 oy 0
İyi Parti
%4.79 299 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.87 117 oy 0
Saadet Partisi
%0.96 60 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 12 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.13 8 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 6 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı