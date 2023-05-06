KAYSERİ - YENİDEN REFAH PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay