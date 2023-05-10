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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İNCESU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İNCESU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

İNCESU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 18,028 | Katılım Oranı: %91.75
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.2511,367 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %15.142,415 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.811,405 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.33532 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.32211 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1423 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,643 | Katılım Oranı: %85.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.469,204 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %29.084,027 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.46618 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,764 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,508 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53 8,496 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.39 3,268 oy 0
İyi Parti
%10.07 1,615 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.78 1,567 oy 0
BAĞIMSIZ
%4.96 795 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.11 659 oy 0
Saadet Partisi
%2.03 326 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 51 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 43 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı